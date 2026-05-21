Nieuwe Hongaarse grondwetswijziging moet terugkeer Orbán onmogelijk maken

De nieuwe Hongaarse regering van Péter Magyar heeft een grondwetswijziging ingediend die bepaalt dat een premier maximaal acht jaar in functie mag zijn. Dat meldt The Guardian. De maatregel zal gelden met terugwerkende kracht tot de democratisering van het land in 1990. Dit betekent dat de verstoten extreemrechtse autocraat Viktor Orbán - die in totaal twintig jaar premier was - nooit meer terug kan keren als regeringsleider

Het voorstel is de eerste concrete stap van Magyars Tisza-partij in het ontmantelen van een grondwet die onder Orbán talloze keren eenzijdig werd herschreven om de Fidesz-partij van de oud-premier steeds meer macht toe te kennen en de rechterlijke macht, vrije pers en bescherming van minderheden aan banden te leggen. Naast de termijnbeperking maakt de wijziging ook de weg vrij voor de opheffing van het omstreden zogenaamde "Bureau voor Soevereiniteitsbescherming", een overheidsorgaan dat critici van het Orbán-regime kon bespioneren zonder rechterlijke toestemming.

De wijziging heeft grote kans van slagen nu Tisza over een tweederdemeerderheid in het parlement beschikt. De enige manier voor Orbán om daarna toch weer aan het roer te komen, is als zijn partij opnieuw een tweederde meerderheid behaalt en de grondwet weer herschrijft.