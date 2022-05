Nieuwe gedragsregels Vandaag Inside, speciaal voor de vrouwtjes

17 mei 2022 - 16:36

Vroeger had je een kanselcultuur, zoals die door Pastoor & Dominee werd meegegeven op zondag om de goegemeente beter te leren bukken voor Gezag. Vandaag de dag spreekt men van de zg. `cancelcultuur': Autoritair-dominant nationalisme, als wit mannenbolwerk, per televisie geproclameerd door indolente adherenten van het foutief gewelfde plat in zelfgecelebreerde Pyrrustriomf. De zelfverklaarde orde van de Open Gulp als het ware.