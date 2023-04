Nieuwe editie Gone with the Wind krijgt van uitgever buitengewoon eerlijke labels mee: Boek is racistisch en schadelijk

De uitgever van het klassieke boek Gone with the Wind, in het Nederlands uitgegeven onder de naam Gejaagd door de wind, heeft een toevoeging gedaan aan de nieuwe uitgave die vanaf nu te koop is. In plaats van de tekst zelf te veranderen, zoals gebeurde bij onder andere boeken van Agatha Christie, is gekozen voor een uitgebreid woord vooraf. Daarin staat dat het boek racistisch en schadelijk is.