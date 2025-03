Nieuwe Duitse coalitie wil af van schuldenplafond

CDU/CSU en SPD, die onderhandelen over een nieuwe Duitse coalitie, willen af van de Schuldenbremse. Dat is de in de grondwet vastgelegde schuldenrem die het verbiedt om het begrotingstekort te veel te laten oplopen. De christendemocratische leider en beoogde kanselier Friedrich Merz, die zich in het verleden verzette tegen het afschaffen van de Schuldenbremse, is om.

De Volkskrant schrijft: “De partijen brengen volgende week al een benodigd voorstel tot wijziging van de grondwet in stemming in de Bondsdag. Die haast is nodig: er is een tweederde meerderheid nodig voor de grondwetswijziging. Met de vermoedelijke steun van De Groenen kan die in de huidige, oude Bondsdag gehaald worden. In de nieuwe Bondsdag, die 25 maart wordt beëdigd, is dat onwaarschijnlijk: de gegroeide AfD en Die Linke zijn tegen.”