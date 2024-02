Nieuwe door Nederland ondersteunde raketaanvallen op Houthi's

De Amerikaanse en Britse strijdkrachten hebben met militaire steun van een aantal bondgeboten, waaronder Nederland, een nieuwe reeks lucht- en raketaanvallen uitgevoerd op Houthi's in Jemen. De actie werd uitgevoerd vanuit de lucht, zee en onderzeeboten. Bommenwerpers vertrokken onder meer vanaf een Britse vliegbasis in Cyprus. De verwoestingen zijn een vergelding voor het aanhoudend militaire geweld van Houthi's tegen koopvaardijschepen in internationale wateren. Het is de derde vergeldingsactie sinds 11 januari, schrijft Politico .

De strijdkrachten van de VS en het VK, naast Nederland ook ondersteund door Canada, Nieuw-Zeeland, Denemarken, Australië en Bahrein, hebben volgens het Pentagon 36 doelen onder vuur genomen verspreid over 13 verschillende lokaties in Jemen. Het zou gaan om ondergrondse wapenopslagplaatsen, raketsystemen en luchtafweerinstallaties. Volgens een woordvoerder van het Pentagon is het doel de capaciiteit terug te dringen van de Houthis om aanvallen uit te voeren op "internationale handel en onschuldige zeelieden". De vergelding volgt op nieuwe aanvallen van Houthi's na twee eerdere vergeldingsacties. Het Pentagon stelt dat ondanks de bombardementen het beleid gericht blijt op de-escalatie van de spanningen in het gebied.