Nieuwe documentaire onthult hoe Oekraïense journaliste werd gedood in Russische martelgevangenis

Op 3 augustus 2023 verdween de Oekraïense journaliste Viktoria Rosjtsjyna (27) plots uit het door Rusland geannexeerde oosten van Oekraïne. Enkele maanden later ontving haar vader bericht van het Russische ministerie van Defensie: ze was opgepakt. Daarna werd lange tijd niets meer van haar vernomen. In oktober van vorig jaar liet het Russische ministerie weer van zich horen: Rosjtsjyna was overleden. Details werden niet bekendgemaakt.

Een nieuwe Oekraïense documentaire schijnt nu licht op wat er precies is gebeurd vanaf het moment dat Rosjtsjyna verdween. Nadat haar vader het contact met haar verliest neemt hij contact op met Ukrainska Pravda, de krant waar ze voor werkt. Die speurt met behulp van mensenrechtenorganisaties stad en land af. De VRT schrijft:

Zonder resultaat. Rosjtsjyna stond nergens geregistreerd, ook niet als verdachte. Er liep geen klacht tegen haar en ze zat nergens officieel in de gevangenis. Ook bij een grote gevangenenruil half september 2024, waarin ze naar verluidt zou vrijkomen, duikt ze niet op. "Ze stond overal op lijsten om geruild te worden tijdens een potentiële gevangenenruil. Dat werd ook bevestigd langs Russische zijde, maar we kregen geen timing, geen datum, geen uur", klinkt het bij Ukrainska Pravda. "We waren 1 stap verwijderd van haar te bevrijden."

Na het uiteindelijke bericht van haar dood besluit een groep journalisten van de Oekraïense media Slidstvo.info, Graty, en Suspilne, met de steun van Reporters zonder grenzen, te onderzoeken wat er met haar gebeurd is. In de documentaire 'Vika's laatste opdracht' onthullen ze wat Rosjtsjyna doorstond in de maanden voor haar dood. Zo vertellen getuigen hoe ze probeerde te overleven in een Russische gevangenis en met welk geweld ze daar geconfronteerd werd. Toen ze overleed had ze meerdere steekwonden en woog ze nog slechts 30 kilo.