Nieuwe corona-variant 'Frankenstein' rukt overal op, autoriteiten willen paniek voorkomen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 841 keer bekeken • bewaren

In tal van landen en ook Nederland rukt een nieuwe corona-variant op, Frankenstein genaamd. RTL Nieuws meldt op gezag van het RIVM dat de virusdeeltjes in het rioolwater flink toenemen en er steeds meer zelftesten worden verkocht. Maar, zo benadrukt het RIVM, er is geen reden voor paniek voor deze nieuwe subvariant XFG, zoals de officiële benaming luidt.

In de zomer van 2025 waren er weinig coronagevallen, maar de afgelopen weken is dat aantal weer wat gestegen. De subvariant XFG, ook wel bekend als de stratusvariant, komt nu het vaakst voor. Ook in andere landen is stratus bezig aan een opmars. "Eigenlijk is het een beetje vroeg voor een nieuwe variant, maar hij is er", zegt immunoloog Ger Rijkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hoewel mensen na het uitzwaaien van de zomer relatief sneller verkouden worden of covid oplopen, gebeurt dit normaal gesproken iets later in het jaar. (...) "Er is geen reden tot paniek, maar hou rekening met ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Want die kunnen wel in het ziekenhuis belanden door het virus. Voor degenen die een oproep hebben gekregen voor een vaccin is mijn welgemeende advies: doe het."

De symptomen van besmetting met het beruchte virus, dat tussen 2020 en 2022 de wereld in z'n greep hield, zijn niet ernstiger dan anders. Er treden de bekende verkoudheidsklachten zoals hoesten en snotteren op. De variant heeft de onheilspellende naam Frankenstein omdat deze is onstaan door de combinatie van verschillende varianten en zeer besmettelijk is maar niet gevaarlijker dan eerdere versies.

De Belgische dienst voor de Volksgezondheid AVIQ herinnert er mensen er aan vaak de handen te wassen, in de elleboog te niesen en hoesten en vooral thuis te blijven als symptomen zich aandienen. "Als je ziek bent, doe je niemand een plezier door naar je werk te gaan. In plaats van één zieke, loop je het risico er vijf te krijgen," aldus een woordvoerder bij de Belgische RTL.

In Duitsland is in een week tijd een stijging met meer dan 50 procent van het aantal besmettingen gemeten, meldt Focus. Ook het aantal bezoeken aan de dokter neemt snel toe. De groep boven de 80 jaar wordt het zwaarst getroffen, acht keer zoveel als de 15-34 jarigen. In Beieren grijpt het virus het meest om zich heen.