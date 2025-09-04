Nieuwe chaos in de Kamer: PVV'er blijft weg bij zelf aangevraagd debat over Arib, stuurt wel persbericht uit Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 631 keer bekeken • bewaren

Een nieuw conflict in de PVV over een ingewikkelde zaak. Kamervoorzitter Marten Bosma (PVV) is woest op PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. De laatste vroeg een debat aan over de kwestie rond oud-Kamervoorzitter Arib die de politiek verliet vanwege een anonieme klachtencampagne tegen haar persoon. Vervolgens bleef Markuszower zelf weg bij het debat maar stuurde wel een persbericht uit over de zaak. Boos was verbolgen over dat gedrag en noemde het "afkeurenswaardig".

Onacceptabel, vindt Kamervoorzitter Bosma. In het debat haalt hij hard uit naar zijn partijgenoot. „Dit dossier is één grote nachtmerrie”, begint Bosma. „Het gaat over mensen. De mensen voor wie ik wil opkomen. Daarom is dit een extreem pijnlijk en moeilijk debat. Ik had het graag overgeslagen, moet ik eerlijk zeggen. Maar het hoort bij de baan.”

Markuszower op zijn beurt beschuldigt Bosma ervan zaken onder de pet te houden. Andere partijen noemen het laf dat de PVV wegbleef bij het debat dat Markuszower met veel bombarie had aangevraagd.

Tijdens het debat werd duidelijk dat de Kamer mogelijk een klacht tegen zichzelf wil indienen. Dat wil zeggen tegen het oude presidium, de dagelijkse leiding die bestaat uit zes of zeven Kamerleden, dat in 2022 tot een onderzoek naar Aribs gedrag besloot. Toenmalig Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) leidde dat proces. De Kamer overweegt een aanklacht die moet leiden tot juridische vervolging, een ongekende stap. Volgens de wet kan alleen het hoogste rechtsorgaan, in dit geval de procureur-generaal van de Hoge Raad, overgaan tot het instellen van justitiële vervolging als de Kamer daar zelf om vraagt.

Er is dan ook nogal wat aan de hand. Het vermoeden bestaat dat Bergkamp doelbewust de Kamer heeft misleid over het onderzoek naar haar voorgangster. Volgens Arib was er sprake van een politieke afrekening. Duidelijk is inmiddels dat de ambtelijke top een uitgekiend plan had om Arib pootje te lichten. Bergkamp hielp bij het uit de wind houden van een topambtenaar die daarbij betrokken was.

De huidige Kamer- en presidiumvoorzitter zat donderdag voor de gelegenheid in Vak K, de plek waar normaal gesproken de bewindslieden van het Nederlands kabinet zitten, om vragen van de Kamer te beantwoorden. Bosma noemde het „heel bitter om te lezen dat de ambtelijke top een geheel eigen mediastrategie had” rond Arib. „Belazerd is een understatement.”