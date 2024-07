Nieuwe Britse premier Starmer stopt direct na aantreden met omstreden deportaties naar Rwanda

Op de dag van zijn beëdiging als nieuwe Britse premier heeft Keir Starmer de omstreden Conservatieve Rwanda-deal de nek omgedraaid. Hiermee eindigt het deportatieplan nog voordat er ook maar een vlucht is uitgevoerd. Dat meldt ANP.

De conservatieve regering van Starmers voorganger Rishi Sunak sloot een deal met Rwanda om asielzoekers die met bootjes arriveerden in het Verenigd Koninkrijk, direct op te pakken en naar het Afrikaanse land te sturen. De eerste gedwongen uitzettingen zouden deze maand plaatsvinden, maar dat gaat dus niet door. Op het plan was veel kritiek, onder meer van mensenrechtenorganisatie omdat uit niets blijkt dat de rechter van asielzoekers in Rwanda niet geschonden worden. Integendeel zelfs. Het land staat er qua bescherming van mensenrechten belabberd voor.