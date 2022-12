Nieuwe boete voor extreemrechtse wappie-omroep Ongehoord Nederland, vergunning in gevaar Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse wappie-omroep Ongehoord Nederland (ON) heeft opnieuw een sanctie opgelegd gekregen vanwege het schenden van de journalistieke code. Dat meldt Nu.nl donderdag. De omroep moet een boete betalen van 56.000 euro. Omdat het de tweede sanctie is, kan dit gevolgen hebben voor de vergunning van de omroep.

De raad van bestuur van de NPO heeft geoordeeld dat ON “niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen”. Dit gebeurde nadat de omroep in september een compilatie toonde van volstrekt willekeurig bij elkaar geraapte beelden van het internet waarop te zien was dat witte mensen werden geslagen door zwarte mensen. De omroep deed hierbij voorkomen alsof er een patroon zou zijn van witte mensen die door zwarte mensen worden aangevallen. In het item werd ook meermaals opzettelijk het n-woord gebruikt. Na de uitzending regende het klachten bij de ombudsman.

"Het consequent doen voorkomen alsof ON zelf slachtoffer is van de situatie, en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel - waaronder de ombudsman - is niet aanvaardbaar", aldus een reactie van de NPO. Bij een tweede financiële sanctie kan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) overgaan tot het intrekken van de uitzendlicentie. Daarvoor moet de NPO wel een schriftelijk verzoek indienen, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. De NPO hoopt dat de omroep voortaan de regels van de publieke omroep respecteert, ondanks dat ON vooralsnog geen enkele keer heeft laten zien veel op te hebben met waarheid en integriteit.