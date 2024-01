Nieuwe Amerikaanse executiemethode leidt tot minutenlange doodsstrijd veroordeelde Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1713 keer bekeken • bewaren

Een nieuwe experimentele methode om mensen van staatswege dood te maken is in de Amerikaanse staat Alabama op een drama uitgelopen. "We zagen niet iemand in dertig seconden bewusteloos raken. Wat we zagen was iemand die minutenlang voor zijn leven bleef vechten." zegt Jeff Hood die geestelijke bijstand verleende aan de man die de doodstraf moest ondergaan.

Alabama bracht de veroordeelde om het leven door deze te verstikken met stikstofgas via een een soort omgekeerd gasmasker dat op het hoofd werd aangebracht. Stikstof is niet dodelijk maar moest de toevoer van zuurstof verdringen waardoor de gevangene zou stikken. Alabama beweerde vooraf dat "de meest pijnloze en humane executiemethode die de mens kent" zou zijn ook al was het nooit uitgeprobeerd. De 58-jarige Kenneth Smith die in 1988 werd veroordeeld omdat hij door een dominee was ingehuurd diens vrouw te vermoorden, onderging in 2022 een executiepoging die mislukte omdat de beulen er urenlang niet in slaagden een dodelijke injectie toe te dienen. Daarom werd dit keer naar een andere methode gegrepen.

De executie duurde 22 minuten, vanaf het moment dat de gordijnen voor toeschouwers sloten tot ze weer openden. Het bleek dat Smith een paar minuten bij bleef, voor het gas zijn werk deed. Woordvoerder John Hamm van de gevangenis: ,,Het leek erop dat Smith zo lang mogelijk zijn adem inhield. Daarna vocht hij nog even tegen zijn beteugeling.” Smith trilde zeker twee minuten en vertoonde stuiptrekkingen op de brancard. Daarna ademde hij een paar minuten hevig, voor hij om 20.25 uur plaatselijke tijd (03.25 uur Nederlandse tijd op vrijdag) werd doodverklaard.

Advocaten en mensenrechtenactivisten hebben vergeefs getracht de executie met de omstreden methode te voorkomen. De doodstraf is in de meeste landen ter wereld afgeschaft. In de VS houden 27 staten nog vast aan de barbaarse traditie. De VN heeft de executie ook veroordeeld omdat die neerkomt op marteling.