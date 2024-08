Nieuwe aanvraag Mikael (11) doorkruist deportatiewens Marjolein Faber

De elfjarige Mikael en zijn moeder hebben een nieuwe aanvraag ingediend om in Nederland te mogen blijven. Het gaat om een aanvraag voor verblijf bij de vader, die een voorlopige verblijfsvergunning heeft.

“Mikael wordt niet alleen door zijn moeder verzorgd, maar ook door zijn vader”, legt advocaat Dora Brouwer van het mensenrechtenkantoor Prakken d’Oliveira uit in de Volkskrant. De vader woont niet in Amsterdam maar wel in Nederland. Eind 2018 zijn de vader en moeder van Mikael uit elkaar gegaan. De vader heeft inmiddels een nieuw gezin met een Nederlandse vrouw.