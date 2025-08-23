Nieuw VN-rapport: Acute hongersnood in Gaza bewust door Israël gecreëerd Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Volgens de Integrated Food Security Phase Classification (IPC), de wereldwijde hongermonitor van de VN, lijdt minimaal een half miljoen Palestijnen in Gaza - een kwart van de bevolking - aan acute hongersnood. Dat meldt de BBC zaterdag. Het rapport stelt dat de situatie "volledig door mensen gecreëerd" is en beschuldigt Israël van "systematische obstructie" van voedseltoevoer naar de Gazastrook. De IPC heeft vastgesteld dat mensen in het gebied rond Gaza-Stad geconfronteerd worden met "verhongering, armoede en dood", waarbij hongersnood zich snel verspreidt en naar verwachting in september het grootste deel van Gaza zal treffen.

De voedselcrisis in Gaza is verergerd sinds maart 2025, toen Israël een bijna drie maanden durende totale blokkade van goederen naar Gaza instelde. Hoewel Israël onder internationale druk eind mei beperkt goederen toeliet, introduceerde het ook een nieuw voedseldistributiesysteem via de controversiële Gaza Humanitarian Foundation. Dit verving het VN-systeem van 400 distributiepunten door slechts vier locaties in gemilitariseerde zones die maar beperkt open waren en waarbij Israëlische militairen lukraak uitgehongerde Palestijnen doodschoot. Uit cijfers van de VN blijkt dat minstens 994 Palestijnen sinds eind mei in de buurt van GHF-locaties zijn gedood, de overgrote meerderheid is volgens de VN doodgeschoten door Israëlische troepen.

Israël heeft zoals te verwachten valt de IPC-bevindingen verworpen en het rapport een "op maat gemaakte vervalste publicatie" genoemd "om Hamas te steunen". Hulporganisaties benadrukken echter dat er zeshonderd vrachtwagens per dag nodig zijn om alleen al in de basisbehoeften te voorzien, terwijl Israël momenteel maar een fractie daarvan toelaat.