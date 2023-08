21 aug. 2023 - 12:28

Grote verschil is dat de F16 juist prima in staat is drones en kruisrakketten uit de lucht te schieten, waardoor Oekraïne weer een betere verdediging krijgt tegen raketaanvallen op de bevolking. (en het gooit natuurlijk ook wat grotere bommen af dan de gemiddelde drone op de Russische troepen in Oekraïne).