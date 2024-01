Nieuw sociaal netwerk richt zich volledig op baby's

"Sommige baby's kijken tot wel twee uur per dag naar een scherm en toch hebben zij nog altijd geen eigen sociaal platform," meldt Plakshot-presentator Roel Maalderink. Om aan die grove ongelijkheid een einde te maken is er nu TikTak, een sociaal medium voor "mensen tussen de 0 en 24 maanden". Een typisch geval van win-win want doordat de baby's dankzij TikTak een ontwikkelingsspurt doormaken hebben de ouders ook weer meer tijd voor hun eigen leven.