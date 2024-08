Nieuw schrikbeeld in Amsterdam: rijdende koffers

De lokale zender AT5 slaat alarm over een nieuw fenomeen in de door massatoerisme geplaagde hoofdstad. Waren het eerst de rolkoffers die voor veel - nachtelijke - overlast zorgen, nu zijn er de rijdende gemotoriseerde koffers. Het toeristisch vervoermiddel is in Azië al een vast onderdeel van het straatbeeld maar nu lijkt ook Amsterdam er niet aan te kunnen ontsnappen. In een ooggetuigeverslag meldt de rampenzender :

In Japan is de overheid inmiddels in actie gekomen tegen het nieuwste gevaar op de weg dat snelheden tussen de 10 en 13 kilometer per uur kan bereiken maar er zijn ook topsnelheden van 20 km/u bekend. Daarom is in Japan een helm en rijbewijs verplicht voor de als koffer gecamoufleerde scooter die in 2014 is uitgevonden door de Chinese boer He Liangcai (foto). Op het reizend vervoermiddel is ook nog plaats voor een passagier.