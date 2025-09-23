Nieuw rapport waarschuwt voor verergerde rechtsstaatcrisis Hongarije: 'Neem Orbán stemrecht af'

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA) heeft dinsdag een scherp rapport gepresenteerd waarin ze concludeert dat de rechtsstaatcrisis in Hongarije op alle fronten is verergerd. Volgens het conceptrapport heeft de extreemrechtse premier Viktor Orbán onafhankelijke instituties volledig onder staatscontrole gebracht, van de rechterlijke macht tot de media, terwijl minderheden zoals LHBTIQ+-personen en asielzoekers het doelwit zijn van haatcampagnes en grove rechtenschendingen. Ook kritische NGO's worden systematisch de mond gesnoerd door bijvoorbeeld intimidatie en het afsnijden van financiering.

Strik roept de Europese Commissie en EU-lidstaten op tot drastische maatregelen: meer Hongaarse fondsen bevriezen en het stemrecht van Geert Wilders' goede vriend Orbán opschorten. "Hij ondermijnt al meer dan tien jaar onze fundamentele EU-waarden terwijl Europa hem vrijwel ongestoord zijn gang laat gaan", aldus Strik. Ze waarschuwt dat de autocratische dreiging zich als een olievlek uitbreidt naar landen als Griekenland, Slowakije en Bulgarije, en dat "zelfs in Nederland democratische rechten onder druk komen te staan". Het rapport bouwt voort op eerdere EU-rapporten uit 2018 en 2022 die ook al waarschuwden voor het Hongaarse afglijden naar een extreemrechtse, totalitaire staat.