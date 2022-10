Nieuw prijsplafond in energierekening: maximaal 241 euro per maand

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik gaat per maand 241 euro betalen. Dat blijkt uit het nieuwe plan voor het prijsplafond in de energierekening. Daarnaast krijgen consumenten in november en december een bedrag van 190 euro per maand om hun kosten te verlagen. Ook zoekt het kabinet naar een oplossing voor bedrijven die in hetzelfde schuitje zitten.

Met het prijsplafond in de energierekening hoopt het kabinet deze winter energiearmoede tegen te gaan. Op Prinsjesdag werd een plan gepresenteerd waarin voor de eerste 2400 kilowattuur elektriciteit een maximale prijs gold van 70 cent per kWh. Dit plafond is verruimd naar 2900 kilowattuur en de prijs is verlaagd naar maximaal 40 cent per kWh. Voor gas geldt hetzelfde plafond van 1200 kuub. Wel is het bedrag verlaagd van 1,50 euro naar maximaal 1,45 euro per kuub gas. Als het verbruik van huishoudens niet meer is dan het plafond, zullen zij maximaal 241 euro per maand betalen. Als zij wel meer verbruiken, gelden de hogere tarieven voor het deel dat zij boven het plafond zitten. Voor de half miljoen Nederlandse huishoudens die gebruikmaken van de stadsverwarming, geldt een prijsplafond van 47,39 euro per gigajoule. De korting wordt vanzelf verrekend in hun energierekening.