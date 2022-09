Nieuw ontdekt coronavirus blijkt bestand tegen alle bestaande vaccins

28 sep. 2022 - 9:00

Voor de duidelijkheid, dit virus heeft nog NIET de sprong van vleermuis naar mens gemaakt. Of te wel, nog geen mens is met dit virus geinfecteerd. Dit artikel gaat over onderzoek in laboratorium. ALS .. en dat is lang niet zeker (verreweg de meeste doen het NIET) .. ALS het virus ooit overspringt op mensen en zich zo muteert dat het epidemisch wordt, DAN is dit er één waarvoor we moeten uitkijken. Dat wil niet zeggen dat ons lichaam daar niet uiteindelijk afweerstoffen voor kan produceren, maar we zouden wel weer een fase als in 2020 kunnen krijgen. Maar nogmaals, dit is allemaal hypothetisch!!!!

