Nieuw onderzoek: te veel schermtijd voor peuters funest voor hersenontwikkeling

Bijna alle Britse tweejarigen kijken dagelijks naar een scherm, gemiddeld ruim twee uur per dag. Dat blijkt uit onderzoek dat de Britse overheid deed naar schermgebruik bij jonge kinderen. Bij drie- tot vijfjarigen gebruikt maar liefst 37 procent sociale media. Leerkrachten zien de gevolgen in de klas: kinderen die niet stil kunnen zitten, geen potlood kunnen vasthouden of slechts korte zinnetjes spreken.

"We verliezen een groot deel van wat het betekent om mens te zijn", zegt een leerkracht uit Hampshire tegen The Guardian. Kleuters hebben moeite met puzzels en lego omdat hun hand-oogcoördinatie tekortschiet. Ze raken gefrustreerd als iets niet meteen lukt, zoals ze gewend zijn van tablets. Ook de sociale vaardigheden lijden eronder. Kinderen moeten opnieuw leren hoe je samenwerkt en deelt, omdat ze gewend zijn alleen op een scherm te spelen.

De vroege kinderjaren zijn cruciaal voor hersenontwikkeling. Die gebeurt vooral door interactie tussen kind en ouder - een baby lacht, de ouder lacht terug. Door schermen missen kinderen deze essentiële momenten. Logopedisten zien kinderen van drie en vier jaar die zeven tot acht uur per dag voor een scherm zitten. Ze kunnen geen simpele instructies volgen en tonen geen interesse in speelgoed. Hun taalontwikkeling op vierjarige leeftijd voorspelt hun latere schoolprestaties.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert ook: géén schermtijd voor kinderen onder de twee, en maximaal een uur voor twee- tot vierjarigen. De Britse regering zegt in april met nieuwe richtlijnen te komen voor schermgebruik voor de allerjongsten.

