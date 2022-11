Nieuw Italiaans kabinet bevat staatssecretaris die hakenkruis droeg

In Italië wordt met verbijstering gereageerd op het plan van premier Giorgia Meloni om haar 47-jarige partijgenoot Galeazzo Bignami te benoemen tot staatssecretaris voor Infrastructuur. Van Bignami werd in 2016 een foto onthuld waarop hij te zien is in nazi-outfit. Op een zwart overhemd draagt hij een armband van de nazi's met het hakenkruis. Het betreft een opname uit 2005, gemaakt tijdens een feestje. Na het bekend worden van de voorgenomen benoeming circuleert de foto die in 2016 aan het licht kwam opnieuw. De radicaal-rechtse partij Broeders van Italië komt voort uit de fascistische beweging.

Er is over meer benoemingen verontwaardiging. Claudio Durigon bijvoorbeeld krijgt een post op het ministerie van Werk toebedeeld. Dit figuur wilde vorig jaar een de naam park in Latina, dat 50 kilometer onder Rome ligt, hernoemen naar Arnaldo Mussolini, broer van de gevreesde fascistische dictator. Het park is nu nog vernoemd naar Giovanni Falcone en Paolo Borselino, twee beroemde corruptiebestrijders die door de maffia werden vermoord. Durigon, lid van de uiterst rechtse Lega-partij, werd daarop gedwongen af te treden. Hij is overigens zelf verdachte in een corruptiezaak. Er zijn verschillende petities gestart om te protesteren tegen zijn benoeming.