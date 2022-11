Nieuw ecoduct blijkt te smal: er gaat geen ree overheen Kijk Nou • 26-03-2022 • leestijd 2 minuten • 1178 keer bekeken • bewaren

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

De buurmannen Benny en Wulfert konden twee jaar geleden hun ogen niet geloven toen, vlak tegenover hun prachtige huizen in Boekelo, een enorme hoeveelheid bomen gekapt werd. Wat gebeurt daar nou? En waarom weten we hier niks van? Na een paar telefoontjes met gemeente Enschede werd duidelijk dat hun uitzicht werd aangepast vanwege een nieuw aan te leggen ecoduct over de A35.

Nu hebben beide heren helemaal niets tegen het bouwen van een ecoduct, maar had dat niet even van tevoren gemeld kunnen worden? En wordt er ook gedacht aan een geluidswal voor de omwonenden? Want door de gekapte bomen kwam het verkeerslawaai vanaf de A35 wel heel erg dichtbij.

Tja, zo makkelijk gaat dat blijkbaar allemaal niet. Want er was alleen maar geld beschikbaar voor een ecoduct en niet voor een nieuwe geluidswal. Daarom gingen de Benny en Wulfert op onderzoek uit, want er moet toch wel íets mogelijk zijn?

Tot hun enorme verbazing kwamen ze er, tijdens hun onderzoek, achter dat het ecoduct 2 meter te smal is: in plaats van 15 meter is het 13 meter. Daarom zagen ze er natuurlijk nooit wild overheen rennen! Het is te smal voor de herten en reeën die er leven.

En nu? Slopen die handel! Dat is wat Benny en Wulfert willen. Want wat moet je met een te smal ecoduct in je voortuin?

In deze laatste aflevering van Weggegooid Geld de podcast nemen we een kijkje op het ecoduct. Is ‘ie echt zo smal?