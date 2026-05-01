Nieuw Banksy-beeld in Londen klaagt blind nationalisme aan

Straatkunstenaar Banksy heeft een groot standbeeld geplaatst op Waterloo Place in hartje Londen, een locatie die in de negentiende eeuw specifiek werd aangelegd als eerbetoon aan het Britse imperialisme en zijn militaire kracht. Het beeld toont een man in pak die voorwaarts loopt van zijn sokkel, een vlag dragend die zijn gezicht volledig bedekt. Banksy bevestigde het werk donderdag via Instagram, nadat het in de vroege ochtend van woensdag ongemerkt was geïnstalleerd. Dat meldt de BBC.

Het beeld staat naast standbeelden van Edward VII en een monument voor de Krimoorlog, en wordt door velen gelezen als een aanklacht tegen blind nationalisme. Het is de jongste in een reeks recente Londense werken van de kunstenaar, die zijn stukken telkens heimelijk installeert en achteraf claimt via sociale media.

James Peak, maker van de BBC-podcastserie The Banksy Story, noemt het werk "een messcherp commentaar": "Je ziet hier een opgeblazen, zelfvoldane machthebber wiens blikveld volledig wordt geblokkeerd door zijn eigen vlag, en precies daarom staat hij op het punt van zijn sokkel te vallen."

Hoe lang het standbeeld blijft staan is onzeker. Banksy's werk in de openbare ruimte verdwijnt doorgaans snel, soms door autoriteiten, soms door dieven. Westminster City Council heeft wel al laten weten het beeld voorlopig te laten staan, zodat het publiek het kan bekijken.