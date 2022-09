‘Nietsdoen is onze specialiteit geworden’

“Gas, water, licht, de heilige drie-eenheid van de naoorlogse welvaart, zijn niet meer vanzelfsprekend”, zegt Pieter Derks bij De Nieuws BV. De Druktemaker las in de krant dat er voor 2030 een tekort aan schoon drinkwater dreigt als we niets doen. “Normaal gesproken is zo’n berichtje niets om over in paniek te raken, want dat watertekort is dus alleen als we niets doen. Maar dat is precies waarom ik me zorgen maak. Want niks doen is nou net onze specialiteit geworden.” Volgens Derks zit er maar een ding op. Hij heeft altijd gelachen om preppers, maar nu twijfelt hij toch. “We zullen als burgers zelf maatregelen moeten treffen, want erop gokken dat de overheid een oplossing verzint, lijkt me een heel riskante strategie.”