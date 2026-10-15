Niet Rusland, maar de VVD is onze vijand Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 893 keer bekeken • Bewaren

Joep Bertrams beeldde in de Groene Eelco Heinen af met een hondenkop. En verdomd, inderdaad heeft onze VVD-minister van Financiën het gezicht van – ik zeg maar – een ASML-CEO.

Collega Siegfried Woldhek beeldde Dilan Yeşilgöz af met een kin als een dolk. En inderdaad, die zal ooit in de rug van Rob Jetten worden geplant. Toch heeft het niet zoveel nut om politici op hun uiterlijk te beoordelen. David van Weel ziet eruit als een wat sneue kabouter. Thierry Aartsen als een ijverige uitsmijter. Maar ze deugen even weinig als Heinen en Yeşilgöz.

De echte grote griezels zie je trouwens in de provincie. Wethouder Paul Slettenhaar in Amstelveen of de VVD’er in de raad van Alkmaar die koste wat kost Israëlische voetbalfans naar zijn stad wil halen. Dit soort typen maken ook meteen een einde aan de mythe van de lokale VVD’ers die veel ‘gematigder’ zouden zijn dan de Haagse haviken. Het tegendeel is waar: VVD’ers maken deel uit van colleges van B&W die in hun programma een anti-asielbeleid hebben afgesproken dat lijnrecht tegen de regels van het kabinet ingaat.

Want een partij als de VVD – opgericht in 1948 – beoordeel je op haar praktijk. Denk aan de structurele verwaarlozing van onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. Waardoor heel goed een ramp mogelijk is als die met de Genuese Ponte Morandi, die in 2018 instortte, waarbij 43 mensen om het leven kwamen.

Die verwaarlozing in ons land is het resultaat van decennialange bezuinigingen onder het mom van ‘hervormingen’. Niet alleen op de infrastructuur, maar ook op woningbouw, zorg, onderwijs en cultuur, natuurbeheer, klimaatmaatregelen, energietransitie, leefbaarheid in de steden en op het platteland. Op de rechtelijke macht en de politie. Waardoor er een steeds groeiende stapel aangiften voor ook tamelijk zware misdaden is ontstaan. Mede waardoor ons land een grote speler is in de wereldwijde productie en van chemische (synthetische) drugs en als doorvoer-hub via Schiphol en de Rotterdamse haven. Tsja, ondernemers.

Ruim dertig jaar is de VVD vrijwel constant aan de macht en daarmee de hoofdverantwoordelijke voor de kaalslag in ons land, waaronder een groot deel van de bevolking al jarenlang lijdt en de miljonairs en grote bedrijven het steeds beter krijgen. Waarin Zuidas-trucjes om minder of geen belastingen te betalen tot wetten werden verheven. Waarbij Nederland een geliefd belastingparadijs bleef. Met gestaag groeiende vermogensongelijkheid en armoede. En 1,1 miljoen mensen hebben een inkomen dat net boven de armoedegrens ligt, maar weinig tot geen buffers.

De VVD afficheert zich als de kampioen van Law and Order, blijk daarentegen soft on crime in haar bezuinigen.

Ze belast de hardwerkende Nederlander met steeds meer geluidsoverlast van vliegtuigen, met een groeiend overtoerisme in de steden. Met een achteruitgang van de kwaliteit van lucht, water en land, die behalve schadelijk voor de diversiteit ook schadelijk is voor de volksgezondheid. Waarom? Vanwege de ondernemers en de aandeelhouders. Die verdienen immers grif aan gokken, vliegen, toerisme, datacenters, distributiedozen en de op massale export gerichte agro-industrie. Denk ook aan de speculerende projectontwikkelaars die onze woningbouw regisseren.

De mantra van de VVD is immers economische groei om de groei. Die dus zo weinig mogelijk moet worden gehinderd door regels, en handhaving daarvan, waarbij de overheid zo klein en goedkoop mogelijk moet zijn. Inspecties en controles worden daarbij verminderd of zelfs afgeschaft.

Al de sectoren waarop de VVD structureel bezuinigt – die onmisbaar zijn voor het dagelijks leven van de hardwerkende Nederlander - staan in schril contrast met de sectoren die de VVD ruimharig subsidieert. Vervuilers als Tata, Chiphol en Chemours en de hele fossiele industrie. Vergeet ook niet de ruime subsidies voor het beurgenoteerde ASML, dat dit jaar 5 miljard winst maakt. En het aantal overheidsambtenaren dat al maar blijft groeien.

En laten we het een keer niet hebben over de lange VVD-keten van halve waarheden, leugens en verdraaiingen, waarin deze partij zich volgens wetenschappelijk onderzoek in negatieve zin zo onderscheidt.

Hoho, zegt u. De VVD maakte de afgelopen drie decennia niet altijd deel uit van de regering. Inderdaad. Dat was drie jaar. Balkenende IV.

Hoho, waren al die coalitiepartijen, waaronder de PvdA, ook niet medeverantwoordelijk voor het landsbeleid uit die jaren? Helaas zijn die inderdaad medeplichtig, al probeerden ze de ‘liberale’ kaalslag soms een beetje af te zwakken.

Bedenk dat het toch echt wel Rutte I was dat de fascisten van de PVV als gedoogpartij tegen links wenste, met steun van een wat pruttelend CDA.

Mark Rutte, tegenwoordig de tasjesdrager van Trump die de wereld in een chaos stort. Maar weigert zijn baas te bekritiseren om Trumps aankoop van Russische diesel.

Ruttes opvolger Yeşilgöz vond zelfs een samenwerking binnen Schoof I met de PVV-fascisten vanzelfsprekend, hierin gesteund door de CDA-afsplitsingen BBB en NSC.

Zij is nu minister van Defensie en roept Rusland tot onze vijand uit. Pikant: volgens de Algemene Rekenkamer voldoet de Nederlandse infrastructuur niet aan de NAVO-eisen voor militair transporten. Zou dat ook niet met het bovengenoemd achterstallig onderhoud te maken hebben?

Tot slot: veel commentatoren zien de VVD nog steeds als een middenpartij.

Maar hoe noem je een middenpartij die een andere middenpartij – Pro – demoniseert als extreem-links en fascisten normaliseert?

Niet Rusland, maar de VVD is onze vijand.

Voor het overige blijf ik van mening dat Tata geen 11 miljard subsidie moet krijgen, ook geen 2 miljard, maar gewoon moet sluiten en vervolgens zijn rommel op eigen kosten moet opruimen. Pro?

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