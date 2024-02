Niet Omtzigt maar Wilders is de oorzaak van het mislukken van de formatie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 346 keer bekeken • bewaren

In Den Haag spelen zich Groundhog Day-achtige taferelen af. Nadat de informatie onder leiding van Telegraaf-columnist Ronald Plasterk mislukte, is het nu de beurt aan Kim Putters. Die begint van voren af aan en de teksten die de betrokken politici van PVV, VVD, BBB en NSC rondbazuinen zijn ook weer allemaal hetzelfde. Als een grammofoonnaald die blijft hangen in de groef van een langspeelplaat.

Peter Kee geeft een inkijk in de Haagse perikelen en vertelt over de weddenschappen die Haagse insiders met elkaar afsluiten om de verveling te doorbreken. Zelf zet hij in op nieuwe verkiezingen, over een jaar. Zo lang zal de formatie volgens hem nog voortslepen.

Van Jole stelt dat de media het steeds over Omtzigt hebben maar dat de impasse veroorzaak wordt door Wilders. "Met die man valt niet samen te werken. Dat weet iedereen en daar is ook zijn hele reputatie op gebouwd. Hij is ook notoir onbetrouwbaar. Het probleem is dat hij 37 zetels heeft en daarmee de hele politiek verlamt."

Dan komt nog even de positie van VVD-leider Dilan Yesilgöz aan de orde. Zij stuurde vorig jaar aan op de val van het kabinet door te verklaren dat Nederland overspoeld werd door 'nareizigers' die via allerlei trucs de regels naar hun hand zetten. Vluchtelingenorganisaties waarschuwden destijds al dat die bewering niet klopte maar dat is nu ook glashard aangetoond. De gevallen waar Yesilgöz op doelde komen in de praktijk slechts heel weinig voor. Vorig jaar ging het om iets van 70 personen. Deze week probeerde ze zich er met behulp van Rutte uit te kletsen maar dat ging haar niet goed af. "Ik heb er met verbazing naar zitten kijken," verklaart Kee. "Ze probeert het nu te ontkennen maar ze was vorig jaar glas helder in haar uitlatingen."

Volgens Van Jole speelt er meer. "Het is een weer een voorbeeld van typische VVD-politiek. Die nareis-optie is een sociale maatregel. De VVD komt bij sociale maatregelen altijd meteen met het verhaal dat er misbruik van wordt gemaakt. Ook al is dat niet het geval. Aan die houding van de VVD zijn de toeslagen- en fraudebeleidschandalen ook te danken."