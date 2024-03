Niet nog meer Friese ziekenhuizen sluiten

De aankondiging dat de ziekenhuizen van Sneek en Heerenveen sluiten is niet te begrijpen. Kapitaalvernietiging. Eerder zijn de ziekenhuizen in Harlingen en Dokkum gesloten. Er wordt aangekondigd dat er nieuw ziekenhuis in Joure komt. Of dat vervangende ziekenhuis er komt is volgens mij de vraag. Bovendien is niet gegarandeerd dat het aantal ziekenhuisbedden van Sneek en Heerenveen gelijk blijft in het vervangende ziekenhuis. Zeker is dat met de aankondiging van de sluitingen, de afbraak in gang is gezet. Personeel zal naar zekerheid zoeken. Met de sluitingen is de bereikbaarheid van de zorg in Friesland weer verder weg voor de burgers.