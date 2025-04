Niet naar het midden, maar naar de toekomst Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dirk Sloots Oprichter PRO Eindhoven

Wil je dat mensen meedoen? Dan moet je ze serieus nemen.

Steeds meer mensen voelen zich niet meer gezien door de politiek. Niet omdat ze onverschillig zijn, maar omdat ze nooit écht zijn meegenomen in de besluiten die hen raken. Beleid wordt vaak bedacht zonder goed overleg. Inspraak voelt soms als een formaliteit. Geen wonder dat het vertrouwen afneemt. Niet uit desinteresse, maar omdat mensen zich te vaak genegeerd voelen.

In die situatie helpt het niet om te roepen dat we "naar het midden" moeten. Wat nodig is, is iets veel belangrijkers: het herstellen van vertrouwen. Niet met grote beloftes of mooie campagnes, maar met beleid dat begint bij het leven van gewone mensen. Door echt te luisteren. En door mensen niet te zien als last, maar als mede-bouwers van onze samenleving.

Vertrouwen groeit in de praktijk, niet op papier

Mensen willen voelen dat hun werk en hun keuzes ertoe doen. Dat ze niet steeds moeten bewijzen dat ze hulp nodig hebben of ergens recht op hebben. Zorgverleners, docenten, wijkagenten: zij willen hun werk kunnen doen zonder te verdrinken in regels. Inwoners willen niet telkens van loket naar loket gestuurd worden als ze hulp zoeken. Ze willen gewoon serieus genomen worden.

Voor wie meedoet, maar zich vergeten voelt

Dit gaat niet over de luidste stemmen op social media. Het gaat over mensen in de zorg, het onderwijs, de bouw, de techniek. Vaak met een mbo- of hbo-achtergrond. Ze wonen in gewone buurten of kleinere steden. Ze doen hun best, zorgen voor familie, werken hard en doen vrijwilligerswerk.

Zij willen geen politiek vol ruzie en machtsspelletjes. Ze willen dat er gewoon dingen geregeld worden. Ze geloven in eerlijkheid, in vrijheid mét verantwoordelijkheid. Ze willen vooruit, maar wel op een manier die werkt voor iedereen.

Politiek moet weer over mensen gaan

Wat nodig is, is geen terugkeer naar vroeger. En ook geen slap compromis in het midden. We hebben een nieuwe richting nodig. Een politiek die opnieuw begint bij mensen. Niet als doelgroep, maar als mede-eigenaren van onze samenleving. Mensen willen zich gehoord, gezien en nodig voelen. Niet alleen zekerheid, maar ook betekenis.

Dat vraagt om investeren in gemeenschappen. In onderwijs dat niet alleen opleidt, maar ook leert samenleven. In ruimte voor mantelzorgers en vrijwilligers. Zodat wat mensen doen – óók buiten betaald werk – serieus genomen wordt.

Sterk bestuur begint met vertrouwen

De overheid is op haar best als mensen voelen dat ze ertoe doen. Als hun ervaring meetelt in het maken van beleid. Wil je dat mensen meedoen? Dan moet je ze serieus nemen. Geen systeem van wantrouwen, maar vertrouwen als vertrekpunt.

De echte keuze is niet links of rechts. Het is: vooruit of blijven hangen.

De toekomst vraagt moed

Als we willen dat politiek weer van ons allemaal is, moeten we anders durven denken. Eerlijker. Menselijker. Samen. Niet terug naar het midden – maar vooruit, naar de toekomst.