Niet met mijn geld, achterbakse oranje roofkat!

Geachte slachtoffers van de economie op ramkoers, dit verhaal begon allemaal bij de kassa van de Albert Heijn. Het was zo’n druilerige middag waarop je dacht: laat ik de samenleving nog één kans geven. Een oude man voor me was aan het afrekenen. Zo’n type dat eruitziet alsof hij al sinds de invoering van de euro kwaad is. De caissière — een meisje van nog geen twintig, zegt met een glimlach van staal: “Uw saldo staat rood van het Palestijnse bloed.”

Logischerwijs brak er geen applaus uit; de hele rij stond erbij met open mond en dichtgeklapte principes. Daarna viel mijn oog op een oranje leeuw. Nee, niet op Willem Alexander, maar op het logo van ING. Jullie lievelingstante is nu een brave huisloeder, maar toen ze nog door het leven ging als een rebelse rakker met een identiteitscrisis, had ze ook al een hekel aan een bepaald fenomeen: omvolking! Wat zeg je nou, Theodora, extreemrechtse onzin?! Moppies, zie ik eruit als een kind van Marjolein Faber, die zijn gebrek aan Tindermatches afreageert op migranten? Auw, touché! Het was niet de bedoeling dat jullie de retorische vraag daadwerkelijk zouden beantwoorden.

Anyway, ik heb het over Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. De Palestijnen zijn mensen die op brute wijze echt worden omgevolkt doormiddel van genocide — en ING financiert dat dus. Van alle Nederlandse banken is ING de grootste financier van bedrijven die daar actief zijn. Tussen 2021 en 2024 pompte onze uit de kluiten gewassen oranje roofkat bijna acht miljard euro in ondernemingen, die profiteren van bezetting en onteigening. Inclusief Caterpillar, dat bulldozers levert waarmee Palestijnse dorpen worden platgewalst — bulldozers betaald met onze rekeningen, onze hypotheken, ons spaarvarken met de glimlach.

En alsof dat nog niet genoeg is, laat ING ook de aarde draaien op fossiele dampen. In 2024 maakten ze 6,4 miljard euro winst, en ze steken momenteel meer dan dertig miljard euro in olie en gas. Hun uitstoot? 262 megaton CO₂ — dat is anderhalf keer heel Nederland. 97 procent van hun energiebeleggingen gaat naar fossiel, 3 procent naar schoon. Drie procent! Dat is de morele equivalent van een excuusbloemetje na een milieumoord.

Maar als je hun reclame bekijkt, zou je bijna denken dat ze Greta Thunberg persoonlijk financieren. Posters met windmolens, commercials vol multiculturele glimlachen en regenboogvlaggen tijdens Pride. ‘“Woke, maar maak de ander broke” kapitalisme, noem ik dat. Want achter dat hippe “duurzame” imago zit een bank die bedrijven als Glencore financiert — kolenreus, mensenrechtenschender, verantwoordelijk voor 6.500 vroegtijdige doden per jaar op West-Java. En Vitol, een oliehandelaar die steekpenningen betaalt aan dictators.

De Eerlijke Bankwijzer gaf ING in 2024 een 2 op mensenrechten. Niet omdat ze bijna goed bezig zijn, maar omdat negatieve cijfers administratief lastig zijn. En tóch is ING dol op klimaattaal. Ze houden conferenties over duurzaamheid, schrijven glossy rapporten over inclusie en laten experts praten over “ethisch bankieren” — zolang niemand doorbladert naar de voetnoten over fossiele leningen en nederzettingen. Ethisch! Dat is alsof Geert Wilders workshops geeft over verdraagzaamheid.

Dus daar stond ik, bij de kassa, met mijn linzensoep en mijn schuldgevoel, terwijl de oude man voor mij mopperde over jongeren op fatbikes. En ik dacht: misschien is dit het moment. Misschien moeten we ophouden met excuses en beginnen met daden.

Daarom, lieve kinderen van de inflatie, komt er iets wat zelfs Tante Theodora weer hoop geeft:

Vandaag lanceert Milieudefensie de campagne NietMetMijnGeld.nl. Een jaar. Zoveel tijd krijgt ING om te stoppen met fossiele investeringen en koloniale misdaden. Doen ze dat niet, dan trekken we massaal onze rekeningen terug. Een bankrun met ruggengraat.

Dus, mijn schatjes, als iemand je vraagt waar je bankiert, zeg dan:

Niet bij die oranje roofkat die de aarde verscheurt met zijn rendementsklauwen.

Niet bij de morele façade met een ESG-keurmerk.

Niet met mijn geld. Niet in mijn naam. En zeker niet met mijn ziel.

