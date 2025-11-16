Niet links, maar rechts is extreem in het parlement Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

Marcel Kolder

Het hardnekkige frame dat Nederland een probleem heeft met ‘extreem-links’ klinkt aantrekkelijk (en door de VVD wederom herhaalt) maar valt uit elkaar bij mijn eerste wetenschappelijke check. In de politieke wetenschap wordt extreem-links gezien als een idee dat de democratie wil vervangen, geweld goedpraat of revoluties nastreeft, met totale overheidscontrole of gewelddadige opstanden.

In de Nederlandse Tweede Kamer vind je daar niets van: partijen zoals GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en SP werken gewoon binnen het parlement, met nette moties en aanpassingen, en ze veranderen niets aan de democratie. Links-extremisme komt volgens de NCTV alleen voor in zeldzame acties buiten het parlement, door anarchisten, en die zijn ongeorganiseerd en bestaan vooral uit een handjevol einzelgängers. Weinig revolutie dus in het parlement, eerder een fel debat en een microfoon die soms uitvalt.

Aan de rechterkant is het gevoeliger. Politieke experts zien bij partijen zoals PVV en FvD kenmerken van radicaal- of extreemrechts: ideeën over etnisch nationalisme, vijandbeelden tegen minderheden en taal die democratische regels uitrekt als elastiek. Daarom houden sommige rechtse figuren niet van wetenschappelijk onderzoek; dat lost hun frames op als suikerklontjes in thee. Wetenschap laat zich niet beïnvloeden door politieke reclame.

Het belangrijkste punt is duidelijk: niet links, maar rechts levert de enige groepen in het parlement die passen bij internationale definities van extremisme. Dit is niet mijn mening over politiek, maar gewoon gebaseerd op feiten en feiten hebben, ironisch genoeg, een licht linkse hobby: ze passen zich niet aan frames aan.

We moeten echt af van dat pietluttige ‘broken record’ gedrag van de VVD en de rechtse cohorten om GroenLinks-PvdA extreemlinks te noemen en het brede midden dit verhaal laten deconfitureren. Ontmaskeren dus. Mijn dringend advies aan iedereen daar: ga samenwerken met elkaar om het land te leiden!