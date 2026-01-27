Niet kwispelen voor de rijkste rancuneuze nerd op aarde, NRC Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 247 keer bekeken Bewaren

Goedendag sletten en sletinnen,

Tante Theodora heeft het krantje weer opengeslagen en zag dat NRC harder gepest had moeten worden na het dramatische optreden van Hugeau Loog-een-berg — die dacht dat één bron plus nul bronnen samen veertien is. Rosanne Hetzeberger is ondertussen ook terug als columnist na een gefaalde politieke carrière, maar blijkbaar dachten ze op de redactie: “We hebben nog één klein minuscuul vlekje op ons geweten. Zullen we de rijkste nazi ter wereld even professioneel uitwringen tot hij acceptabel oogt?”

Daan van Lent was verrast dat Musk in Davos zowaar aandoenlijk nerdy kon overkomen — zolang hij geen kramp heeft in zijn rechterarm — terwijl zijn collega Bas van Putten deed alsof het Y-model een goede auto is. “Je moet Musk haten om deze budget-Tesla af te slaan,” volgens hem. Naast dat de Deense ANWB de mening van ons Bassie niet echt deelt — aangezien bijna 45 procent niet door de Deense APK komt — is een merk ook wat meer dan hun producten alleen.

Dus Bluesky maakte duidelijk dat NRC vergeten was hun broek aan te trekken, en dat kon Bas van Putten niet helemaal waarderen. Om zijn gelijk te bewijzen, scheet hij nog eens goed in zijn onderbroek, om vervolgens te zeggen dat wij jaloers zijn, omdat we de warmte van zijn uitwerpselen niet voelen. Kwetsbaren pest je nooit. Wie onder ligt, krijgt bescherming, geen trap na.

Maar een waakhond voor de burgers die zich gedraagt als een Golden Retriever en vrolijk kwispelend de rijke dieven de code van de kluis influistert? Die heeft geen knuffel nodig, maar heropvoeding. Nee, wij schoppen geen dieren, maar we zijn wel duidelijk. Want wie is aangesteld om te waken en vervolgens de dieven een rondleiding geeft door het huis van de democratie, moet niet klagen als Tante Theodora even met de krant op tafel slaat en zegt: “Popke, dit is niet hoe je bijt.”

Hugeau Loog-een-berg is ondertussen naar de sportredactie verdwenen, de Ombudsman nam ontslag en mijn gok is dat de sportredactie van NRC in de toekomst weleens topzwaar kon worden, omdat de hoofdredactie niet leert van hun fouten. Dit is geen botsing tussen “haters” en “tech-optimisten.” Het is alsof je een brandweerman volgt die bij een villa aankomt waar rook uit slaat, en zegt: “Wat een prachtige vluchtauto op de parkeerplaats. En wat draagt hij eigenlijk een interessante jas, die pyromaan.”

En het doet ons allemaal pijn om een krant die bekendstaat om kwaliteitsjournalistiek te zien afglijden. Als de Telegraaf dit zou doen, zou ik die drek inderdaad niet behandelen, omdat ik geen hoop heb op verbetering. Een krant is geen glossy voor oligarchen met een hobbyproject in ruimtevaart. Ze is een publieke voorziening. Net als drinkwater. Net als rechtspraak. Net als onderwijs. Ze bestaat bij de gratie van vertrouwen – en dat vertrouwen komt niet van boven, maar van beneden.

Dus please NRC, trek alsjeblieft die broek weer aan voordat jullie de metro instappen. Pesten heeft soms een functie. Dit is niet bedoeld als vernedering, maar een herinnering aan voor wie jullie schrijven. Jullie schrijven voor de burgers die niet staan te wachten een fascist machtiger te maken met hun euro.

Musk is geen excentrieke knutselaar met een raketje. Het is een man die vakbonden breekt, moderatie sloopt, extreemrechts vleugels geeft en ondertussen doet NRC alsof hij een schattige nerd is met autootjes die op Tatooinekunnen rondrijden — zonder te benoemen dat Musk onderdeel is van de Empire uit Star Wars.

Ik maak nu geen vuist. Jullie Tante trekt een wenkbrauw op en zegt, met die toon die jullie kennen uit jullie jeugd:

“Kom eens hier, kind. Je weet waarvoor je bent aangenomen. Niet om op jouw rug te rollen voor belly rubs door miljardairs, maar om ze te bijten. Want dáár ben je een waakhond voor.”