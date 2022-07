Niet klagen, maar economisch denken

22 jul. 2022 - 15:37

"Nadat ik in mei 2021 in een ijsbad bij zelfverklaard ‘Iceman’ Wim Hof zat, was het mooi geweest" Het is wel knap wat die Wim Hof allemaal kan, maar hij is nogal zelfingenomen. Eerst zei hij al dat hij de nobelprijs moest krijgen omdat Guinnessbook-records te weinig geld opleveren, afgelopen zaterdag vergeleek zich in de Volkskrant met Galileo: “Galileo Galilei werd verketterd, en ik ook. Niet door de kerk, zoals Galilei, maar door de dominante stroming in onze samenleving, die voorschrijft dat je normaal moet doen. En als je niet normaal doet, ben je gek. Maar ik ben een baanbreker, een visionair en een pionier.” Hij heeft nogal last van zijn ego gekregen.