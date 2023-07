Niet eerder zoveel dengue-besmettingen, ziekmakende mug profiteert van klimaatcrisis

Nog nooit werden er zoveel besmettingen met dengue (knokkelkoorts) gemeld als dit jaar. Het aantal infecties is deze eeuw al verachtvoudigd: van een half miljoen gerapporteerde besmettingen in 2000 tot meer dan 4 miljoen infecties nu. Met name in Brazilië is er sprake van een zorgwekkende toename, meldt Mo.be.