Niet eerder kwamen zoveel fietsers om in het verkeer, vooral veel slachtoffers onder ouderen

Niet eerder sinds de start van de telling in 1996, kwamen er zo veel fietsers om het leven in het verkeer. De allergrootste stijging is te zien onder 75-plussers. Hoewel dit niet expliciet terugkomt in de cijfers, hebben de onderzoekers wel een vermoeden wat er de oorzaak van is dat juist in deze leeftijdscategorie zoveel dodelijke ongelukken te betreuren zijn: de elektrische fiets.