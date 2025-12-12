‘Niemand wordt gespaard, ook Merel Westrik moet straks naar het front’

Druktemaker Marcel van Roosmalen moet erg wennen aan de nieuwe Mark Rutte. Terwijl hij als premier de vrolijkste man van het land was, stort hij als secretaris-generaal van de NAVO onophoudelijk rampscenario’s over ons uit. Er komt oorlog. En daardoor zal er meer bezuinigd worden op de NPO. Het Sinterklaasjournaal verdwijnt, omdat ook Merel Westrik naar het front zal worden gestuurd.