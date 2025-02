Niemand wil met Marjolein Faber op de foto

Ook tijdens het reces becommentariëren politiek duider Peter Kee en allround betweter Francisco van Jole de ontwikkelingen in de Haagse kaasstolp. Kee gaat in op het positieve beeld dat het CPB schetst in het nieuwste economische vooruitzicht. Hij wijst er op dat het er toe zal leiden dat partijen meer wensen vervuld willen zien worden want een meevaller van 8 miljard euro en de economie groeit door "maar Eelco Heinen, de VVD'er die minister van Financiën is, zal de hand op de knip houden, dus dat gaat wrijvingen geven."

Daarna gaat het over minister Faber die de Oekraïense president Zelensky een dictator noemde. Daar kwam ze even later op terug. Van Jole: "Ze heeft gewoon geen idee waar ze over praat. Dat geldt voor heel veel zaken. En omdat ze in het frame van Rusland gelooft, dat is in haar kringen nogal populair. Verder weet ze niks en dat is in toenemende mate een probleem. Niemand wil wat met haar te maken hebben. Als je naar foto's van haar zoekt staat ze daar vrijwel altijd alleen op. Niemand wil met haar op de foto."