Niemand wil meer kandidaat zijn voor BBB, partij skipt volgende verkiezingen in agrarisch gebied Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1803 keer bekeken • bewaren

Twee jaar geleden stemde meer dan 1 op de 5 kiezers er op BBB, de boerenpartij die met veel grootspraak en uitgekiende marketing de politieke arena betrad. Nu is de stemming in Flevoland dusdanig verwelkt dat de partij zelfs de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden laat passeren. "We hebben te weinig kandidaten om in Flevoland mee te doen," verklaart BBB'er Wilfried Groot Koerkamp tegenover Omroep Flevoland.

Alhoewel de euforie over BBB al snel na de Staten-verkiezingen verdampte, haalde de partij in Flevoland bij de laatste parlementsverkiezingen meer stemmen dan het landelijk gemiddelde van 4,65 procent. BBB dacht daarom zetels te kunnen veroveren in Dronten, Zeewolde en Noordoostpolder waar meer dan 7 procent van de kiezers de agro-belangenclub bleef steunen. Maar die oogst blijkt niet binnengehaald te kunnen worden omdat niemand nog kandidaat wil zijn voor de partij van Caroline van der Plas en consorten. En de lui die zich wel aanmelden blijken veelal ongeschikt voor enige bestuurlijke functie in de provincie die grotendeels uit agrarisch gebied bestaat.

BBB geeft als een verklaring dat andere partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen erg sterk zijn, maar dat is meestal zo bij verkiezingen.

De landelijke partijleiding wilde graag dat BBB in minstens één gemeente per provincie aan de lokale verkiezingen zou meedoen, maar aan die wens kan Flevoland dus niet voldoen. Groot Koerkamp: "Ik denk dat het voor Caroline ook wel een beetje een tegenvaller is. Maar als je iets doet, moet je het goed doen."