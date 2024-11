Niemand verenigt ons meer, zelfs de koning niet, zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV: "Ook die is incapabel. Hij kan wel iets goedbedoelds uitkramen, maar hij heeft niet dezelfde gaven als zijn overgrootmoeder in de vorige oorlog, hoewel die, zo bleek een jaar of tachtig later ook niet echt veel voor de Joden heeft gedaan."