Niemand kan meer ontkennen dat Israël de cirkel sluit en opnieuw genocide pleegt Opinie • Vandaag

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

Op Joop.nl worden op dit moment veel opinies gepubliceerd over de oorlog in Gaza. Het is heerlijk om te lezen hoe wij in ons land van mening mogen verschillen, maar ik voel vaak onvrede bij het geschrevene. Het verhaal van het gebied en zijn inwoners is ook zo complex.

De Kanaän, het gebied wat wij nu Israël en de Palestijnse gebieden noemen, is voor iemand met interesse in geschiedenis interessant. Toen de mens uit Afrika vertrok, was dat het gebied waar ze het eerste buiten Afrika bleven plakken. De oudste bekende door mensen gebouwde structuren die we op dit moment kennen staan in het zuiden van Turkije. En daar blijft het vast niet bij.

Voor oprechte Christenen en Joden is de uittocht uit Egypte, de Exodus, een cruciaal punt in de geschiedenis van de wereld. God bevrijdde de Hebreeën, door de indrukwekkende tien Bijbelse plagen, leidde ze naar het land van melk en honing en gaf dat land (de Kanaän dus) aan de Hebreeën. Eigenlijk vertelde God de Hebreeën dat ze iedereen in het gebied moesten uitmoorden, zich niet mochten vermengen of genade mochten tonen en dat het land daarna van de Hebreeën was.

En daar hebben we in het heden het woord genocide voor. Als dat geen mooi startpunt voor nog een verhaal over de oorlog in Gaza is?

Bij het Bijbelse verhaal zijn nog wel een paar flinke kanttekeningen te plaatsen. Kon de God die tien onmogelijke plagen kon veroorzaken het werkelijk niet eenvoudiger regelen om de Hebreeën te bevrijden? Moest hij daarvoor al die Egyptische kinderen vermoorden? Kon God in die veertig jaar dat de Joden door de woestijn zwierven niet een betere plek vinden dan een bewoond stuk land tussen alle machtige rijken van die tijd? Kon God niet de inwoners van Kanaän overtuigen om ergens anders te gaan wonen zonder al dat bloedvergieten?

Historisch gezien is het niet aan te tonen dat de Exodus en de verovering van het heilige land echt heeft plaatsgevonden. Ook de mythische koningen David en Salomon zijn historisch nergens terug te vinden terwijl je ze op zijn minst op een Egyptisch hiërogliefje of Assyrisch kleitabletje zou verwachten. De Exodus is waarschijnlijk een zwaar vertekend verhaal. Maar voor de conservatieve partijen in de Israëlische regering, conservatieve christenen in Europa en de conservatieve christenen die Trump steunen is wat in de Bijbel staat een feit. Deus Vult, God wil het, volgens de Amerikaanse defensie-minister Hegseth. De Kanaän is aan de Joden beloofd.

De Hebreeën hebben eeuwenlang in het gebied gewoond. De term Israël en Joden (naar het koninkrijk Judea) komen sporadisch vaker voor in historisch materiaal. Het was een relatief klein koninkrijk tussen de grootmachten van die tijd zoals de Egyptenaren, de Hittieten en de Assyriers/Babyloniers/Perzen. Het is veroverd door de Assyriers, de Babyloniers (de eerste diaspora) en de Perzen. De Grieken hebben het veroverd en uiteindelijk waren het de Romeinen die er in het begin van de jaartelling de baas waren. De Joodse-Christelijke religieuze uitleg voor al die veroveringen is steevast dat de Joden van het pad waren afgeweken waardoor God ze strafte met vreemde overheersing.

In de Romeinse tijd werden de eerste Joden Christenen en, na enkele Joodse opstanden, werd op zijn minst de Joodse elite uit het land verjaagd de diaspora in. Het Joodse volk had zich in die tijd trouwens al flink verspreid over de bekende wereld. De Joden waren in hun tegenspoed niet uniek. Door de millennia heen zijn vele volkeren uit hun land verjaagd door anderen. De grote volksverhuizingen die het einde van het Romeinse rijk inleidden waren een hele serie van dat soort bewegingen en veel recenter is de verdrijving van de inheemse volken in de VS een vergelijkbare verdrijving.

Het christendom, oorspronkelijk een Joodse sekte, werd groot en ging een geslaagd politiek huwelijk aan met het Romeinse rijk. Daarvoor was het nodig dat de Joden en niet de Romeinen de schuld kregen van de kruisiging van Jezus. Iets waar Joden vele eeuwen last van hebben gehad. Na de Romeinen kwamen nieuwe “huwelijken“ met de Goten, de Vandalen, de Langobarden, de Franken, de Byzantijnen en nog meer. Stapje voor stapje ontstond het Christendom zoals wij dat nu kennen.

In Europa waren de Joden vaak paria’s. Als kleine groep gedoogd en als geloof veracht door de Christenen. Regelmatig sloeg de vlam in de pan en waren ze de zondebok voor iets als de pest of misoogsten. Ook de kruistochten waren voor de Joden geen pretje. Zowel Europese Joden, als Joden in het koninkrijk Jeruzalem, hadden het zwaar te verduren onder extreme Christelijke fanatici. Die kruistochten kwamen eeuwen nadat de Islam als leidende religie op het Arabische schiereiland was opgekomen. Ondanks bloedige ruzie tussen Mohammed en de Joodse stammen bij Medina, accepteerde de Islam het Jodendom en Christendom als broederreligies die een beetje de weg kwijt waren. Wat niet wegnam dat de Joden ook in de Islamitische wereld regelmatig de zondebok waren. In moeilijke tijden zoekt de massa altijd een zondebok die afwijkend en klein genoeg is om straffeloos aan te vallen. Een ervaring die de Moslims in Europa nu weer ondergaan.

Even terug naar de Kanaän. Genetisch onderzoek is verhelderend. Tussen Joden en Palestijnen zit minder verschil dan je zou verwachten. Er is een grote kans dat de islamitische Palestijnen voorouders hadden die Christelijk waren. Er is ook kans dat die voorouders hadden die joods waren en die al heel erg lang in het gebied woonden. Misschien zelfs als “goddeloze” Kanaäniet zelfs voor de Hebreeën naar de Kanaän kwamen. Palestijnen als nakomelingen van Arabische immigranten zien gaat echt veel te kort door de bocht. Ook niet alle Israëlische Joden zijn nakomelingen van Joden die in de diaspora uit de Kanaän zijn vertrokken. Niet alle Joden keren dus terug naar het beloofde land en er zijn Palestijnen die verjaagd zijn/worden uit het land waar hun voorouders al millennia woonden.

Toen de Joodse bevolking van Europa begon toe te werken naar een Joods thuisland (het zogenaamde Zionisme), werd als plek het Bijbelse beloofde land gekozen. Religieus gezien een volstrekt logische keuze maar dat dit niet zonder slag of stoot zou gaan was voorspelbaar. Ook in de Islamitische wereld woonden toen vele duizenden Joden in alle mogelijk landen van Perzië tot Marokko. In de Kanaän zelf woonde slechts een relatief kleine groep Joden tussen veel meer Moslims en Christenen. Vrijwel alle huidige Joden in Israël zijn latere immigranten of nakomelingen daarvan. Het ontstaan van Israël heeft de hele regio in beroering gebracht. De steun van de VS aan de Joodse staat maakt dat de VS bij veel gewone moslims in het Midden-Oosten onpopulair is.

Tussen het ontstaan van het zionisme en het heden is de Kanaän veranderd in een Joodse staat met een soort van thuislanden voor de Palestijnen op de Westbank en Gaza. En op dit moment worden ook die thuislanden, huis voor huis en bom voor bom “geruimd”. Alleen vanuit overtuigd Joods-Christelijk perspectief kun je dat goedpraten. Puur volkenrechtelijk gezien is het in alle opzichten fout. In Europa geloven nog steeds veel mensen dat de Joden goed en de Palestijnen slecht zijn. Maar dat is veel te simpel. Een normaal Palestijns gezin in Gaza is gewoon door een bezettende macht, vanwege iets uit een oud boek, uit hun land gegooid. Hoe zou jij reageren als een paar Germanen aan je deur kwamen, je vertelden dat je huis op de plek van een verdwenen heilige eik stond, en je onder uit je huis zetten?

Wat hierboven staat is maar een fractie van een zeer complexe geschiedenis van de Kanaän. Joden kunnen boos zijn over de verdrijving uit de Kanaän, maar in de geschiedenis is dat honderden volkeren overkomen wier claim op historisch gebied we niet steunen. De Joden hebben meer dan genoeg reden om een eigen land te willen en daar keihard voor te vechten. De Israëliërs leven inderdaad in een voortdurende staat van oorlog wat hun harten vast heeft verhard. De Palestijnen hebben echter ook alle reden om ontzettend boos te zijn dat hun land gekozen werd. Veel zijn uit hun huizen en van hun land gejaagd en degene die resteren worden permanent als potentiële terroristen gezien. Aan beide kanten zorgen de extremisten telkens weer voor olie op het vuur. Hamas is extremistisch maar niet erger dan extreme Joodse kolonisten of de extreem religieuze partijen in de Israëlische regering. De laatsten richten veel meer schade aan dan de eersten. Dat Iran de Palestijnen steunt is in het westen geen aanbeveling, maar de steun die de VS geeft aan Israël, met name op militair gebied, is vele malen groter. Gaza wordt platgegooid en mensen worden vermoord met door de VS geleverde en betaalde bommen. Er zijn extreme groepen Moslims die Hamas steunen maar de extreem conservatieve Christenen in de VS en Europa zijn geen haar beter. “Hamas is terroristisch” is gewoon veel te eenzijdig. Bovendien, terrorisme is het wapen van de machtelozen. Hamas zou vast liever een land hebben, een leger van een paar honderdduizend soldaten met tanks en vliegtuigen waarmee ze een conventionele “eerlijke” oorlog konden voeren.

Ik heb allang opgegeven in deze oorlog een Goed en Kwaad aan te wijzen. Maar als een partij het woongebied van twee miljoen anderen platbombardeerd en enorme aantallen doden daarbij voor lief neemt, hoef ik geen Goed en Kwaad te zoeken. Niemand kan meer ontkennen dat Israël de cirkel aan het sluiten is en opnieuw genocide pleegt. Dat het een democratisch land is en Hamas niet maakt het niet plotseling goed. Ik hoorde op TV bij de EO in wat voor knoop Christenen in Nederland zich praten om het goed te praten. Het voelde alsof mijn kiezen een voor een werden getrokken om volwassenen mensen zoveel onzin te horen verkondigen. De schuld voor de genocide enkel bij de Israëlische regering leggen, zoals deelnemers aan de talkshow deden, is te simpel. Het is toch echt het land Israël en het Israëlische volk die deze oorlog voert. Als land en volk nee zeggen stopt het gevecht gewoon, wat Netanyahu ook zegt.

Ik weet dat de Nederlandse stem in deze situatie niet veel gewicht in de schaal legt, maar op zijn minst zou Nederland een vette rode lijn moeten trekken. Het kopen van Israëlische Puls raketsystemen, Harop-drones en Barak-raketten kan in deze tijd echt niet. En een minister-president van alle Nederlanders die een video toespraak houdt voor het CIDI op dit moment, zou op zijn minst reden voor een motie van wantrouwen moeten zijn.

