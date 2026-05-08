Niemand is pro-transgender, het is geen ideologie Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 250 keer bekeken • Bewaren

Claire Slingerland Documentairemaker en schrijver Persoon volgen

In de media las ik over de nieuwe veiligheidsstrategie in de VS dat organisaties die links zijn en “pro-transgender” in de VS voortaan op een lijn worden gezet met gewelddadige groeperingen als IS en Al Qaida. De term “pro-transgender” wordt door de media zonder duiding doorgegeven aan de lezer. En precies daar begint het probleem. Want niemand is pro-transgender, net zoals niemand pro-blond of pro-linkshandig is. Transgender zijn is geen overtuiging, het is wie iemand is.

Wanneer een identiteit tot ideologie wordt verklaard, heeft dat een functie. Het bestaan van trans mensen wordt geherdefinieerd als een politiek standpunt waar je voor of tegen kunt zijn. Solidariteit wordt aanhang. Zorg en educatie wordt indoctrinatie. Een kind dat zichzelf herkent, wordt als ‘bewijs’ gezien van geslaagde propaganda. En zodra iets een ideologie heet, mag het bestreden worden, want ideologieën, anders dan mensen, worden beschouwd als een legitiem doelwit. Het is een retorische techniek met een lange geschiedenis. Denk aan eerdere termen als “homo-agenda” of “gender-ideologie”. De truc is steeds dezelfde: van een mens een mening maken, van een mening een vijand.

We hebben deze techniek niet zo lang geleden ook al gezien. In november 2023 verklaarde het Russische Hooggerechtshof de “internationale LHBT-beweging” tot extremistische organisatie, op één lijst met Al-Qaida en IS. Dat die beweging niet bestaat, maakte niet uit. Het ministerie van Justitie kon niet uitleggen wat de beweging was, wie haar leidde, of hoe ze georganiseerd was. Toch werden alle publieke LHBT-activiteiten daarmee in feite verboden. Sindsdien lopen er tientallen strafzaken en kunnen mensen tot tien jaar cel krijgen voor het tonen van een regenboogvlag. Ook als ze dat in het verleden op social media hebben gedaan.

Nu doet Trumps Washington hetzelfde. De Amerikaanse strategie van 6 mei plaatst “radicaal pro-transgender” groepen in dezelfde categorie als jihadistische terreurorganisaties, kartels, IS en Al-Qaida. Er wordt bewust niet uitgelegd wat “pro-transgender” eigenlijk inhoudt. Die vaagheid is bewust, net als bij het Russische besluit. Een ongedefinieerde term kan naar believen worden toegepast. Vandaag op een activist, morgen op een arts die zorg verleent, overmorgen op een ouder die zijn kind steunt, daarna op een Pride-organisatie zoals die ik zelf voorzit.

Daarnaast is links niet het grote gevaar. In het afgelopen decennium pleegden rechts-extremisten in de VS 152 aanslagen met 112 doden. Links-extremisten waren verantwoordelijk voor 35 aanslagen met 13 doden. De nieuwe strategie noemt rechts-extremisme nauwelijks en richt zich op de kleinste van de twee categorieën, met als sluitstuk een kleine groep genderdiverse mensen. Dit is niets anders dan een politiek instrument dat queer mensen, en in het bijzonder trans mensen, en hun bondgenoten in het vizier neemt onder de vlag van terrorismebestrijding.

En toch wordt quote uit de VS gepubliceerd zonder de term te ontleden. Dat de woorden in een quote tussen aanhalingstekens staan, ontslaat redacties niet van duiding. Wat je niet uitlegt, geef je door. Wanneer er wordt gesproken over “radicaal pro-transgender” groeperingen worden trans mensen gestigmatiseerd. Want wat betekent “pro-transgender” eigenlijk? Wie valt eronder? Welke beweging benoemt zichzelf zo? Waarom staat er niet dat er geen pro-transgender beweging bestaat? Toen de Tweede Kamer onlangs een motie aannam om Antifa te verbieden, duidde de media wél dat er geen Antifa-organisatie als zodanig bestaat. Opvallend, want er zijn tenminste nog groeperingen die zich Antifa noemen. Mensen die zichzelf ‘pro-transgender’ noemen, bestaan niet.

Termen uit de Amerikaanse cultuuroorlog sijpelen via internationale berichtgeving onze media binnen. Eerst was het “woke”, daarna “gender-ideologie”, en nu “pro-transgender”. Elke term is al politiek geladen voordat hij hier landt.

Mijn vraag aan redacties is concreet. Duid deze termen, ook als ze tussen aanhalingstekens staan. Leg uit wat eronder schuilgaat. Mijn vraag aan lezers is even concreet. Let op het moment waarop een mens een ideologie wordt genoemd. Dat is zelden een taalkundige kwestie en bijna altijd een politieke. En we weten waar het op uit kan lopen. Moskou heeft het ons in 2023 voorgedaan. Washington trekt nu dezelfde lijn. Laten we zorgen dat dit in Europa stopt.

Meer over: opinie , transrechten , mediakritiek , cultuuroorlog