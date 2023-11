Niemand durft Wilders aan te spreken op zijn engste agendapunt Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 216 keer bekeken • bewaren

Boy Jonkergouw Schrijver en regisseur

NPO laat zich als een lammetje naar de slachtbank voeren.

Het is een PR-stunt van grote klasse. Met 13 jaar rechts beleid Nederland in vier crises tegelijkertijd storten en dan zorgen dat iedereen toch een grotere hekel krijgt aan links. Maar rechtse politici hoefden het dan ook niet alleen te doen. Vooral in de afgelopen tien jaar is het Nederlandse medialandschap steeds meer een spreekbuis geworden voor rechts populisme. Als Wilders zijn zin krijgt, wordt de NPO, waar deels nog ruimte is voor een tegengeluid, ook de nek om gedraaid.

Het interview van Mariëlle Tweebeeke met Wilders in Nieuwsuur was tenenkrommend. Waar andere politici, zoals Omtzigt, op het onredelijke af door haar werden bekritiseerd, werd Wilders met zijden handschoentjes aangepakt. De man die meer dan een miljoen islamitische Nederlanders hun grondwettelijke rechten wil ontzeggen, mocht een uur lang zijn redelijke gezicht laten zien. Alles om maar te voorkomen dat het volk denkt dat de NPO te links is.

Want nog steeds is het niet genoeg voor rechts Nederland. Met omroep ON heeft Baudet zijn eigen, door de NPO gefaciliteerde propagandakanaal en Powned mag op kosten van de belastingbetaler mensen die terecht bang zijn voor wetenschappelijke feiten over het klimaat belachelijk maken in kekke insta-reels. In de talkshows van WNL mogen rechtse politici die mensen in nood steevast dobbernegers of tsunami’s noemen hun dehumaniserende bagger uitbraken.

En het is niet zo dat er in de rest van de mainstream media geen plek is voor het rechtse geluid. De meest gelezen krant van Nederland, De Telegraaf, plaatst zes keer per week een opiniestuk dat ‘waarschuwt’ tegen Timmermans en ‘klimaatwaanzin’ en de jongens van Voetbal Inside doen schuddebuikend elke vorm van nuance af als linkse prietpraat. Vorige week verkneukelden onze gezellige tafelheren zich om het minst bekritiseerde maar misschien wel gevaarlijkste agendapunt van hun ‘Geertje,’: hij wil de hele NPO de nek om draaien.

Want dat is het plan van Wilders. Hij wil de makers van kritische onderzoeksjournalistiek als Zembla, Argos en Pointer naar huis sturen. Mariëlle Tweebeeke kan gaan breien. Elk krachtig tegengeluid wil hij tot zwijgen brengen, volgens de Orbán formule. Waar dat toe kan leiden, zagen we vorige week in de VS. Trump kan ongestoord roepen dat hij al het linkse ongedierte in de VS gaat uitroeien als hij aan de macht komt. Het tegengeluid bereikt de huiskamers van de meeste Amerikanen al niet meer: men kijkt naar een zender die iedereen die de mening van Trump niet deelt Marxist of communist noemt. Maar minstens net zo erg: ook in Nederland leidde zijn uitspraak nauwelijks tot verontruste reacties in de media.

Er zullen mensen zijn die zeggen dat Amerika geen Nederland is. Wij zijn een redelijk land, toch? Twintig jaar geleden dacht ik dat ook. Maar nu hebben we een premierskandidaat die heeft geroepen dat hij van een hele bevolkingsgroep minder, minder wil. Deze politicus wordt door de NPO met alle egards behandeld. Iets wat ik mij twintig jaar geleden niet kon voorstellen. Diezelfde NPO dreigt nu te worden vernietigd door het rechtse geluid waar ze zo graag ruimte aan bieden. En de NPO? Die laat zich als een lammetje naar de slachtbank voeren.