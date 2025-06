New Yorkse Democraten slaan linksaf en kiezen burgemeesterskandidaat met socialistische oplossingen

Mamdani sprak zich nadrukkelijk uit tegen de Israëlische agressie in Gaza. “Er zijn miljoenen New Yorkers die sterke gevoelens hebben over wat daar gebeurt. En ik ben een van hen.”

“Op sociale media als TikTok en Instagram plaatst Mamdani voortdurend video's van gesprekken die hij voert op de metro en campagnemomenten die hij met megafoon in de hand organiseert in stadsparken. De boodschap is telkens dezelfde: het leven in New York is te duur. "De arbeiders worden weggeduwd uit de stad die ze zelf hebben gebouwd." Als zelfverklaarde democratische socialist biedt Mamdani verschillende oplossingen die de kosten voor New Yorkers naar beneden moeten halen. Hij wil het openbaar vervoer gratis maken, net als de kinderopvang voor kinderen tot 6 jaar oud. Daarnaast oppert Mamdani om als stad buurtsupermarkten te openen, die de prijs van voeding en andere producten laag houden, in de hoop dat private winkels die prijzen zullen volgen.”