New Yorkse burgemeester roept op tot arrestatie van wegens oorlogsmisdaden gezochte Netanyahu bij bezoek aan VN Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 320 keer bekeken • Bewaren

Zohran Mamdani, de charismatische socialistische burgemeester van New York City, roept de Amerikaanse federale autoriteiten op de Israëlische premier Netanyahu te arresteren als hij volgens plan in september het VN-hoofdkwartier bezoekt. "Benjamin Netanyahu is een oorlogsmisdadiger, de architect van een gruwelijke genocide op het Palestijnse volk," stelt Mamdani in een video op sociale media. Tegen Netanyahu loopt sinds 2024 een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof.

Mamdani beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij als hoofd van de New Yorkse politie Netanyahu, die in eigen land al wordt vervolgd wegens corruptie, zou laten arresteren maar dat blijkt bij nader inzien niet mogelijk.

"Mijn bestuur heeft alle mogelijkheden binnen de geldende wetgeving onderzocht om vast te stellen of New York City het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof zou kunnen uitvoeren als Benjamin Netanyahu hierheen zou komen. Het is duidelijk dat wij niet over de zelfstandige wettelijke bevoegdheid beschikken om dit bevel ten uitvoer te leggen. De federale overheid heeft die bevoegdheid echter wel – en ik roep haar op zich bij het ICC aan te sluiten en dit bevel uit te voeren. En ik wil even duidelijk zijn: Benjamin Netanyahu is niet welkom in New York City, en dat geldt ook voor elke andere oorlogsmisdadiger die op vrije voeten is."

Mamdani wil dat Netanyahu na zijn arrestatie wordt overgebracht om daar in navolging van andere oorlogsmisdadigers, zoals de Servische president Milosevic, terecht te staan. Dit weekend arresteerden US Marshalls tot ieders verrassing in Miami het beruchte misdadigersduo Andrew en Tristan Tate op grond van een uitleveringsverzoek van de Britten die de mannen verdenken van onder meer een serie verkrachtingen.

Donald Trump heeft in reactie duidelijk gemaakt dat de Israëlische oorlogsmisdadiger Netanyahu niet hoeft te vrezen voor arrestatie.