New York Times legt grootschalige corruptie Trump-regime bloot en wordt bedreigd door president Actueel Vandaag

Dat het presidentschap van Donald Trump draait op grootschalige corruptie is bekend. Uit een nieuw, uitvoerig onderzoek van The New York Times blijkt nu dat het Trump-regime grote donateurs op ruime schaal heeft beloond. Volgens de krant ontvingen bijna tweehonderd prominente geldschieters aan Trump het afgelopen jaar gunsten via beleid of ingrepen van de president, variërend van het seponeren van rechtszaken en gratieverlening, tot zeer gunstige regelgeving benoemingen en het toewijzen van lucratieve overheidscontracten.

Volgens de analyse gaat het om ten minste 197 personen die na Trumps verkiezingsoverwinning in 2024 substantiële bedragen schonken aan door hem gesteunde fondsen of projecten. De krant noemt daarbij meerdere voorbeelden. Zo kreeg de Venezolaanse bankier Julio M. Herrera Velutini een opvallend milde schikking in een omkopingszaak, kort nadat zijn dochter miljoenen doneerde aan het private fonds MAGA Inc.

Ook de benoeming van Howard Brodie tot Amerikaans ambassadeur in Finland volgde enkele maanden na forse bijdragen van diens ouders aan Trumps inauguratiefonds en campagne-ondersteunende organisaties. Daarnaast zou (spionage-)technologiebedrijf Palantir, mede opgericht door rechtsextremist Peter Thiel, lucratieve overheidscontracten hebben ontvangen na een donatie van tien miljoen dollar. Daarbij gaat het onder meer om de ontwikkeling van software die Trump-gestapo ICE helpt bij het deporteren van bruine mensen.

De lijst is lang. Ingenieursbureau Parsons Corporation doneerde 2,5 miljoen dollar aan Trumps omstreden aanbouw van een balzaal waarvoor een vleugel van het Witte Huis werd gesloopt. In ruil daarvoor dingt het bedrijf nu mee naar een biljoenencontract (geen spelfout) voor de aanbouw van de zogenaamde “Golden Dome”, een raketafweersysteem naar model van de Israëlische Iron Dome. Casinomagnaat Miriam Adelson doneerde 25 miljoen dollar in ruil voor meer Amerikaanse steun voor Israël. Tijdens een Chanoeka-viering in het Witte Huis spraken de president en Adelson op het podium openlijk over meer financiële steun voor een ongrondwettelijke derde termijn voor Trump.

Het Witte Huis weerspreekt het onderzoek van The New York Times en ontkent dat donateurs voorkeursbehandeling kregen. Trump zelf ontstak op zijn eigen sociale netwerk TruthSocial in woede en bedreigde de krant. Hij schreef: “De falende New York Times, met zijn leugens en opzettelijke verdraaiingen, vormt een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid van ons land. Hun radicaal-linkse, onbezonnen gedrag, het voortdurend schrijven van NEP-artikelen en meningen, moet worden aangepakt en gestopt. ZE ZIJN EEN ECHTE VIJAND VAN HET VOLK! Bedankt voor uw aandacht voor deze zaak. PRESIDENT DJT.”