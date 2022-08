De neven van Eus is 'een vondst van jewelste'

20 jun. 2017 - 13:14

[..."bijvoorbeeld te leren scanderen “Er moet een piemel in!” en andere leuzen die we succesvol in ons land toepassen"] Twee of drie kansloze, zwakbegaafde types hebben in Steenbergen ooit eens zoiets geroepen, waarna vrijwel heel Nederland (terecht) over ze heenviel. Moeten we die uitroep hier nu echt eindeloos blijven herhalen en doen alsof heel Nederland ter rechterzijde van de PvdA dagelijks dat soort kreten slaakt? Het wordt zo wel heel erg uitvergroot. Tijd voor wat nieuws. Ik heb trouwens niet het idee dat het veel intelligenter is, wat die woedende Turken in de reportage van Akyol allemaal uitkramen.