Neurenberg maakt kennis met klimaatcrisis, straten staan binnen enkele minuten blank

Het was warm en er leek geen vuiltje aan de lucht. Totdat het plots donker werd en vervolgens hevige regenbuien losbarstten. Veel mensen zeggen nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. Binnen enkele minuten stonden de straten blank en liepen tunnels vol met water. Verraste automobilisten konden ternauwernood worden gered.

Donderdag werden andere delen van Duitsland ook al getroffen door zwaar noodweer. In Frankfurt ondervond het vliegverkeer hinder omdat de luchthaven overstroomde.

Freak weather, waarbij de weersomstandigheden plotseling omslaan in noodweer met rampzalige gevolgen, is een van de voorspelde effecten van de klimaatcrisis. Niet het verschijnsel zelf maar de toename in frequentie.