Netwerk van extreemrechtse vechtclubs actief in Nederland: gemodelleerd naar de SA

Er is een netwerk van extreemrechtse vechtclubs actief in Nederland en België. De Amerikaanse oprichter Robert Rundo vergelijkt de zogeheten ‘active clubs’ met de Sturmabteilung (SA). Zijn motto: “Make fascism fun again”. Dat bericht De Groene Amsterdammer, die samen met Bellingcat en de Belgische weekbladen Knack en Le Vif onderzoek deed naar de vechtclubs. In Nederland zijn er minstens vijf active clubs.

Knack schrijft: “De grondleggers van active clubs zijn de white supremacists Robert Rundo en Denis Kapustin, echte naam Nikitin. Beide heren geloven dat er een rassenoorlog ophanden is. (…) Rundo en Nikitin zijn geen doetjes. De eerste zat eerder een gevangenisstraf uit voor het neersteken van een Latijns-Amerikaans bendelid in 2009. In 2017 werd hij opnieuw vervolgd wegens gewelddadige botsingen met antifascisten in Charlottesville, Virginia. Dat protest werd wereldnieuws toen een neonazi met een auto op de menigte inreed. Een vrouw overleefde het niet. Rundo ontvluchtte de Verenigde Staten maar werd vorig jaar opgepakt in Roemenië en uitgeleverd aan de VS. Nikitin is dan weer een Russische neonazi en hooligan.”

Rundo hoopt dat de vechtclubs kunnen dienen als de gewelddadige stormtroepen van rechts-radicale partijen. Radicaliseringsexpert Alexander Ritzmann: “Hij ziet de clubs als toekomstige soldaten voor een rechts-extremistische politieke beweging. Volgens hem wachten ze op die beweging.”