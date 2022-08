Netflix beschuldigd van wegsluizen winst via belastingparadijs Nederland

21 jan. 2020 - 20:54

het is altijd goed om de druk op de ketel te houden, maar de structuren zoals die van Netflix zijn eigenlijk niet meer mogelijk. De vraag die nu rijst: is winst van netflix te belasten in in US of Frankrijk? in 2015 is de OECD een project begonnen, genaamd BEPS, dat in 2018 een aantal veranderingen heeft voorgesteld ten aanzien van de verdragen tot voorkoming van dubbele belasting. Die verdragswijzigingen gaan nu zo'n beetje in. Deze wijzigingen zouden de planning zoals hierboven beschreven zeer waarschijnlijk niet meer mogelijk maken. De vraag wie mag heffen over deze winsten, Frankrijk of de US is een vraag die op dit moment wordt geaddreseerd door de OECD ('BEPS II) Vandaag mag land A een vennootschap gevestigd in land B maar zakendoend in land A belasten wanneer vennootschap B een 'vaste inrichting heeft in land A. Het huidige vaste inrichtingsbegrip vereist fysieke aanwezigheid van de vennootschap B in land A (buiten uitzonderingersgevallen als 'project'), maar bedrijven als Netflix kunnen gemakkelijk vanuit Amsterdam hun dienst verkopen aan Franse afnemers en hebben dus geen fysieke aanwezigheid nodig in Frankrijk. De verwachting is dat een klantenbasis ook zal gaan fungeren als 'vaste inrichting' . De cijfers die hierboven genoemd worden ten aanzien van Netflix Frankrijk is dus niet de omzet die NF FR haalt met de verkoop van de steaming service, maar is de fee die zij ontvangt voor verkoopondersteunende diensten aan aan de in Nederland gevestigde verkopende partij.