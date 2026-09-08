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Netanyahu werd voor 7 oktober gewaarschuwd voor Hamas-aanval maar hij deed niets

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
118 keer bekeken
ANP-562860895

De president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, waarschuwde Benjamin Netanyahu in het najaar van 2023 voor een op handen zijnde aanval van Hamas. De premier van Israël besloot echter om die informatie niet te delen met zijn inlichtingendiensten. Dat onthult de Israëlische krant Haaretz.

Het nieuws is afkomstig uit een boek van de journalisten Shlomi Eldar en Ruth Yaval. Zij spraken een man die in de kamer was toen Bin Zayed belde met Netanyahu. De Volkskrant schrijft:

Volgens deze man, een Palestijn die jaren eerder vanuit Gaza was geëmigreerd naar Abu Dhabi, drong Bin Zayed er bij Netanyahu op aan om zich voor te bereiden op de dreiging die tot bloedvergieten zou leiden, de regio zou destabiliseren en mogelijk de Abraham-akkoorden zou schaden. Bin Zayed zou verbaasd zijn geweest over Netanyahu’s reactie. Deze reageerde ‘optimistisch’ en zei dat Jeruzalem de situatie in Gaza volledig onder controle had en dat Israël op elk scenario was voorbereid.

In werkelijkheid werd Israël totaal overvallen door de aanval van Hamas. De van corruptie verdachte Netanyahu begon vervolgens een oorlog tegen Hamas om af te leiden van zijn rechtszaken. Die oorlog mondde uit in een genocide.

Meer over:

actueel, benjamin netanyahu, israël, verenigde arabische emiraten, hamas

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