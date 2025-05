Netanyahu is de ultieme antizionist

Het is nog niet echt duidelijk wat de Israëlische regering voor ogen staat: een totale bezetting van Gaza of de verdrijving van alle Palestijnen naar het zuiden van de strip. Daar zouden ze dan door bemiddeling van Amerikaanse bedrijven per gezin voedselpakketten moeten krijgen. Die laatste oplossing is de meest waarschijnlijke. Een totale bezetting van Gaza betekent dat Israël verantwoordelijk wordt voor het overleven van 2,2 miljoen Palestijnen. De rechterflank in Israël gelooft weliswaar in etnische zuivering maar een massale deportatie kan alleen maar plaats vinden met medewerking van de omliggende landen, Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon. Die zullen dat zeker weigeren. Dan is het onbezet laten van een stukje Gaza veel handiger.